پخش زنده
امروز: -
در استان مرکزی احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد، اما سامانه در بیشتر مناطق بارشی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی روزهای آتی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در نواحی غرب و شمال غرب کشور و دامنههای رشته کوه البرز تا فردا دوشنبه حکایت دارد.
رضا مرادی افزود: در استان مرکزی هر چند احتمال برخی رگبارهای پراکنده در برخی نواحی شمال و غرب وجود دارد، اما در بیشتر مناطق سامانه فعالیت بارشی نخواهد داشت و فعالیت آن در این مدت بیشتر به صورت افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود.
با عبور تدریجی سامانه بارشی از نواحی غرب و شمال کشور از ساعات شبانه فردا و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، دمای هوا به ویژه دمای کمینه روند کاهشی خواهد یافت و در مناطق سردسیر استان به کمتر از صفر درجه خواهد رسید و سرمای شبانه تا حداقل پایان هفته تداوم خواهد یافت.
با عبور سامانه و افزایش پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی استان افزایش خواهد یافت.