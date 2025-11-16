پخش زنده
امروز: -
اصفهان با بیش از ۱۴۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی میزبان سیوسومین هفته کتاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ معاون امور کتابخانههای عمومی استان اصفهان گفت: همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در کتابخانههای عمومی استان برگزار میشود.
امیرهلاکویی افزود: طی سال گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی در قالب جشنواره «باغ کاغذی» برگزار شد و امسال نیز جشنواره پاییزی «فصل آگاهی؛ مهر بیداری» با محوریت هفته کتاب و اجرای ۲۵۰۰ برنامه فرهنگی دیگر در دست اجرا است.
وی اضافه کرد: در هفته کتاب امسال نیز جشن بزرگ «هفت کتاب» با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاهها برگزار میشود که همزمان با آن، رونمایی کشوری از سه اثر ادبی شامل «تب ناتمام»، «همسر آتش و برف» و «خانم ما» نیز انجام خواهد شد.
هلاکویی از اجرای ویژهبرنامههایی برای گروههای سنی مختلف خبر داد و گفت: جشنواره «مدال» در کاشان با حضور ۵۰۰ نوجوان و نونهال برگزار میشود که هر یک بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در یک سال مطالعه کردهاند. همچنین دومین دوره جشن کتاب کودک و نوجوان با اجرای کامل توسط کودکان و نوجوانان، امسال در شهرستان نجفآباد برگزار و از ۷۰ برگزیده استان تجلیل خواهد شد.
سید مهدی سیدیننیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان هم گفت: نویسنده رکن اساسی و نخستین حلقه در مسیر شکلگیری کتاب است و اگر نویسنده نباشد، تولید و عرضه کتاب نیز معنا و موجودیتی نخواهد داشت.