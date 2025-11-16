به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران درخصوص شائبه هک شدن دوربین‌های ترافیکی شهر تهران گفت: خبری که در این باره منتشر شد پیرامون دوربین‌های اماکن بود نه دوربین‌های ترافیکی.

وی با بیان اینکه بستر دوربین‌های شهرداری در بستر فیبر نوری و محصور است و به اینترنت وصل نمی‌شود، تصریح کرد: برخی از رسانه‌ها خیلی واضح این مطلب را مطالعه نمی‌کنند و می‌گویند در اینترنت به یک IP ارسال شده است.

اختیاری خاطرنشان کرد: قطعا اینگونه نیست؛ دوربین‌های ترافیکی در بستر داخلی امن هستند و به اینترنت وصل نمی‌شوند؛ بنابراین دوربین‌ها نه هک شدند نه مشکلی برایشان پیش آمد. ما در بستر امن فعالیت می‌کنیم.

اختیاری ادامه داد: البته دوربین‌های اماکن و منازل به واسطه اینترنت به تلفن‌های همراه وصل می‌شود؛ مانند دوربین‌های شهری که در نقاط مختلف هستند. دوربین‌های ترافیکی در ایام جنگ ترافیکی دچار مشکل نشدند.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در پاسخ به این سوال که پلاک برخی ماشین‌ها چطور در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت، گفت: پلاک خودرو‌ها از طریق دوربین‌های خانه‌ها و پاساژ‌ها قابل خوانش است. بستر ما امن است و به اینترنت هم وصل نمی‌شود. ما هم تلاش می‌کنیم با همکاری فاوا همیشه بحث امنیت را توسعه بدهیم و دارایی شهر را حفظ کنیم.