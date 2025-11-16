رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: تدابیر رهبر انقلاب درباره دیپلماسی دریایی، منجر به افزایش اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در پنجاهمین نشست تخصصی میز ناشران و میز تخصصی مدیریت دانش آجا و رونمایی از کتاب دستاورد‌های دیپلماسی دریامحور که امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی ارتش برگزار شد، با تأکید بر نقش انسان سالم در توسعه ملی و سازمانی، اظهار داشت: انسان‌های سالم موجب رشد سازمان می‌شوند.

دریادار سیاری با بیان اینکه جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است، افزود: جمعیت کیفی موجب افزایش قدرت ملی می‌شود. یکی از ابعاد انسان‌های کیفی، داشتن سلامت جسمانی است و این سلامت از طریق ورزش محقق می‌شود.

وی سپس با اشاره به جایگاه ورزش در ارتش بیان کرد: ورزش نه‌تنها در سلامت جسمانی، بسیار مؤثر است، بلکه در ارتقای توان رزمی نیرو‌های مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز نقش کلیدی دارد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه ورزش می‌تواند موجب موفقیت هر جامعه‌ای شود، عنوان کرد: ورزش تنها شامل ورزش قهرمانی نمی‌شود، بلکه شامل همه رشته‌ها می‌شود.

امیر سیاری گفت: خوشبختانه ورزش در ارتش به خوبی رونق دارد و ما شاهد میزبانی موفق مسابقات بین‌المللی سیزم (کوهنوردی، وزنه‌برداری و تیروکمان) بودیم. این میزبانی‌ها در عرصه دیپلماسی نیز مؤثر است؛ زیرا کشور‌های شرکت‌کننده از برنامه‌ریزی، نظم و توانمندی کارکنان ارتش ما مطلع می‌شوند و این امر در ارتقای توان دیپلماسی مؤثر است.

وی در ادامه به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره و تصریح کرد: همان‌طور که ورزش انسان را از بُعد جسمانی می‌سازد، کتاب نیز انسان را در ابعاد فکری، علمی و معنوی می‌سازد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه کتاب، فکر را گسترش و شعور را افزایش می‌دهد، افزود: کتاب بهترین دوست است؛ چه کتاب‌های تخصصی که در حوزه فعالیت خود به آن‌ها مراجعه می‌کنیم، چه رمان‌ها برای سرگرمی و کسب تجربه، و چه کتاب‌های معلومات عمومی.

دریادار سیاری اضافه کرد: کتاب دانستنی‌ها و توانمندی‌ها را افزایش می‌دهد، موجب بالا بردن پایداری می‌شود و به‌عنوان دوست خوب بسیار ارزشمند است؛ لذا امیدواریم که به حوزه کتاب و کتابخوانی بیشتر پرداخته شود؛ چرا که اثرات بسیار مؤثر و مفیدی در افزایش توانمندی دانشی دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود، به موضوع دیپلماسی دریایی و اقدامات نیروی دریایی ارتش اشاره و خاطرنشان کرد: زمانی موضوع سفر‌های خارجی و ارتباط با کشور‌های دوست و همسو چندان مطرح نبود؛ اما در سال ۱۳۸۷ مصوبه‌ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی دریافت کردیم که نیروی دریایی در همایش فرماندهان نیرو‌های دریایی حاشیه اقیانوس هند شرکت کند. اولین جلسه در هندوستان و دومین همایش به میزبانی امارات برگزار شد که ما در دومین همایش شرکت کردیم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: در آن همایش سخنرانی داشتیم و با توجه به جوّ موجود در دریا که بحث دزدی دریایی مطرح بود، کشتی‌های نفتکش به خطر افتاده و همه به دنبال برقراری امنیت به‌ویژه در خلیج عدن بودند، همایش یادشده اهمیت بالایی یافته بود. ما در آن همایش با اقتدار، استکبار جهانی را محکوم و اعلام کردیم که مقصر به‌وجودآمدن پدیده دزدی دریایی، استکبار جهانی است.

امیر سیاری افزود: سومین همایش فرماندهان نیرو‌های دریایی حاشیه اقیانوس هند در آفریقای جنوبی برگزار شد و در آن جلسه سخنرانی کردیم که منجر به تشویق حاضران جلسه شد؛ اما کسی جرأت اظهار وجود در مقابل قدرت‌های مستکبر را نداشت. بعد از جلسه، اکثر کشور‌ها از ما تشکر می‌کردند که با چه جرأتی این‌چنین در برابر استکبار سخنرانی داشتید و از کسی ترسی ندارید؟ همایش‌های بعدی به ترتیب در استرالیا، بنگلادش و تهران برگزار شد و ما میزبانی «آیونز» را در تهران پذیرفتیم.

وی با بیان اینکه در این میزبانی، آمریکا از حضور در جلسه تهران حذف شد، اظهار داشت: این اقدام، نمادی از دیپلماسی دریایی فعال و مبتنی بر ارتباط با کشور‌های همسو و منطقه بود و این شیوه دیپلماسی، موجب رشد دیپلماسی در کشور بود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره نیروی دریایی گفت: معظم‌له فرمودند که «نیروی دریایی هم علمی است، هم نظامی، هم سیاسی و هم بین‌المللی. در بُعد سیاسی و بین‌المللی نیروی دریایی می‌تواند مانند وزارت امور خارجه در سیاست کلی کشور اثرگذار باشد و به برقراری و توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف کمک کند».

دریادار سیاری خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبر انقلاب در عمل نیز اتفاق می‌افتد؛ لذا این همان دیپلماسی دریایی است که به دیپلماسی دفاعی و روابط خارجی کشور کمک شایانی می‌کند که نتیجه این اقدامات در سفر‌ها و دیپلماسی‌ها موجب افزایش اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است.