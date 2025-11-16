در شرایط آلودگی هوا، مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های حاوی ترکیبات ضدالتهاب و آنتی‌اکسیدانی اهمیت زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از موارد بسیار مهمی که باید در شرایط آلودگی هوا (مخصوصا آلودگی‌های ناشی از گردوغبار) رعایت کرد، مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های حاوی ترکیبات ضدالتهاب و آنتی‌اکسیدانی است. نوشیدنی‌های مفید در هوای غبار‌آلود

این خوراکی‌ها یا نوشیدنی‌ها می‌توانند به دفع سریع‌تر ترکیبات سمی از بدن کمک کنند و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر رادیکال‌های آزاد یا آلاینده‌های محیطی شوند.

۴ نوشیدنی مفید در هوای غبار‌آلود به ترتیب عبارتند از:

۱. دمنوش زنجبیل، لیمو و عسل

یکی از نوشیدنی‌های بسیار مفید در هوای غبار‌آلود، دمنوش زنجبیل و لیموترش است.

زنجبیل حجم بسیار بالایی از ترکیبات ضدالتهاب را در خود جای داده است و مصرف منظم آن در هوای غبارآلود می‌تواند احتمال سرفه و گرفتگی بینی را کاهش دهد.

عسل موجود در این دمنوش هم به کاهش سرفه و بهبود شرایط گلو کمک می‌کند.

ویتامین C فراوان موجود در لیموترش باعث افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن در برابر رادیکال‌های آزاد می‌شود و در مجموع این دمنوش می‌تواند از طریق تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب در بدن باعث بهبودی در شرایط عمومی بدن در هوای آلوده شود.

برای تهیه این دمنوش باید حدود یک بند انگشت از زنجبیل تازه را با یک قاشق چای‌خوری عسل، یک لیوان آب گرم و یک تا دو قاشق غذاخوری آب لیموترش تازه ترکیب کنید و این ترکیب را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روی حرارت غیرمستقیم قرار دهید. پس از آن می‌توانید دمنوش را مصرف کنید.

۲. چای سبز

چای سبز سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های فراوان و قدرتمندی است که می‌توانند به‌شدت باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب در بدن شوند.

مصرف یک تا دو فنجان چای سبز در روز‌های آلوده و غبار‌آلود می‌تواند به دفع سریع‌تر سموم از بدن کمک کند و باعث بهبودی در عملکرد سیستم گوارشی شود. شما می‌توانید در روز‌های غبار‌آلود دو فنجان چای سبز مصرف کنید.

برای تهیه هر فنجان چای سبز باید یک قاشق چای‌خوری از آن را با یک فنجان آب گرم (۸۰ درجه سانتی‌گراد) ترکیب کنید، سپس روی فنجان درپوش تان بگذارید و اجازه بدهید تا چای شما حدود ۱۰ دقیقه در دمای محیط یا ۵ دقیقه روی حرارت غیرمستقیم دم بکشد.

۳. نوشیدنی زردچوبه و زنجبیل

زردچوبه و زنجبیل، هر دو حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی بسیار قدرتمندی هستند. کورکومین موجود در زردچوبه می‌تواند شدیدا باعث کاهش التهاب در بدن و دفع سریع‌تر سموم از بدن شود. نوشیدنی‌های مفید در هوای غبار‌آلود

زنجبیل هم، علاوه بر داشتن خواص ضدالتهابی، می‌تواند باعث کاهش تهوع ناشی از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده شود.

برای تهیه نوشیدنی زردچوبه و زنجبیل می‌توانید نصف قاشق چای‌خوری زنجبیل تازه و رنده‌شده را همراه با نصف قاشق چای‌خوری از پودر زردچوبه تازه و یک لیوان آب ولرم ترکیب کنید و این ترکیب را روزی یک مرتبه بنوشید.

۴. نوشیدنی شیر و زردچوبه

کورکومین موجود در زردچوبه خاصیت ضدالتهابی بسیار قدرتمندی دارد و از طرف دیگر می‌تواند با عوامل باکتریایی در بدن مبارزه کند. نوشیدنی شیر و زردچوبه باعث دفع سریع‌تر آلاینده‌های موجود در هوای غبار‌آلود از بدن می‌شود و به تقویت سیستم ایمنی بدن در روز‌های آلوده سال کمک می‌کند. برای تهیه این نوشیدنی می‌توانید یک لیوان شیر ولرم را با یک قاشق چای‌خوری از پودر زردچوبه ترکیب و مصرف کنید. در صورت تمایل می‌توانید یک قاشق چای‌خوری عسل را هم به این ترکیب اضافه کنید.