استان قزوین جزو استانهای موفق در حوزه مبارزه با مواد مخدر است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: در استان قزوین شاهد افزایش ۲۷ درصدی کشفیات و ۵۰ درصدی در حوزه دستگیری خردهفروشان مواد مخدر هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سردار ایرج کاکاوند در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اظهار کرد: اقدامات مطلوبی در بحث جمعآوری معتادان متجاهر و دستگیری خردهفروشان انجام شده و چهره شهر قزوین بهویژه چهره برخی از نقاط آلوده به نسبت سالهای گذشته بسیار بهبود یافته است.
وی افزود: استان قزوین جزو استانهای موفق در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و فرماندهی انتظامی استان برنامههای بسیار خوبی را در این حوزه انجام داده و در دست اقدام دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا عنوان کرد: یکی از مهمترین مطالبات مردم عدم حضور معتادان متجاهر و خردهفروشان در سطح جامعه است، در این راستا طرحهای مستمری در کشور در حال انجام بوده و این طرحها بهصورت ماهیانه اجرا میشود، خوشبختانه در اکثر استانها شاهد رضایتمندی مردم در این حوزه بودهایم.
سردار کاکاوند ضمن بیان آمار کشوری در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حوزه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور شاهد افزایش دستگیریها نسبت به سال گذشته هستیم و در حوزه کشفیات نیز نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۴ درصدی بودهایم.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه پیشگیری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات برجسته پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد، جمعآوری معتادان از سطح جامعه است، این طرح بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه پلیسی در حال انجام است، ضمن اینکه همکاران ما همواره در سطح مدارس و دانشگاهها حضور یافته و اقدام به آگاهسازی دانشآموزان و دانشجویان در این خصوص میکنند.