خبرگزاری صداوسیما، به گزارشبه نقل از شرکت ملی نفت ایران، عبدالمجید اسفندیارپور سرپرست معاونت طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به بهره‌برداری رسمی از این ایستگاه، آن را یکی از گام‌های مهم در بهره‌گیری از فناوری تلمبه‌های چندفازی برای مدیریت چاه‌های کم‌فشار و افزایش پایداری تولید عنوان کرد.

وی گفت: این پروژه در قالب طرح نگهداشت و افزایش تولید اهواز ۱۴ و تحت مدیریت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران تعریف شده بود و پس از طی مراحل طراحی، تأمین کالا و اجرای عملیات، در مهر ۱۴۰۴ به نتیجه رسیده است. به گفته وی، تمام مراحل طراحی، مهندسی و اجرای پروژه به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

اسفندیارپور افزود: با تقویت فشار سرچاهی چاه ۲۱، امکان انتقال جریان تولیدی به مرحله اول تفکیک در کارخانه بهره‌برداری اهواز ۱ فراهم شده و این امر علاوه بر افزایش تولید، از هدررفت قابل توجه گاز غنی همراه نفت جلوگیری کرده است.

وی گفت: چاه‌های در نیمه دوم عمر مخزن که با کاهش فشار و دبی روبه‌رو می‌شوند، برای حفظ تولید به فناوری‌های نوین نیاز دارند و اجرای این پروژه نمونه‌ای موفق از به‌کارگیری این فناوری‌ها در صنعت نفت کشور است