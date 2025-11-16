پخش زنده
فیفا فهرست نهایی ۱۶ تیم حاضر در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین ۲۰۲۵ را اعلام کرد، فهرستهایی که مملو از نامهای بزرگ و ستارگان مطرح جهان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) فهرست نهایی ۱۶ تیم حاضر در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین ۲۰۲۵ را اعلام کرد؛ فهرستهایی که مملو از نامهای بزرگ و ستارگان مطرح فوتسال جهان است.
این رقابتها از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر در پاسیگ سیتی برگزار خواهد شد و تمام مسابقات به صورت زنده از FIFA.com و FIFA+ پخش میشود.
ستارهها در انتظار درخشش در فیلیپین
تمام تیمهای حاضر اکنون لیست رسمی بازیکنان خود را ارائه کردهاند و علاقهمندان فوتسال شاهد حضور چهرههایی شاخص همچون رناتا آداماتی، آماندینیا، کامیلا، ایرنه کوردوبا، ریو اگاوا، امیلی، فیفو، نیکول مانسیلا، سیلوینا ناوا، کارینا نونیز، پِکه، ایرنه سامپر، جنیس سیلوا و مارال ترکمان خواهند بود.
در کنار ستارههای شناختهشده، نسل جدید فوتسال نیز با بازیکنان جوانی، چون استر بروسار، جاسمین دمراوی، ایزابل فلانیگان، لوسیا روسی، اریا سائتئون و کارن تورس چشمانتظار درخشش در این تورنمنت است. همچنین دروازهبانهای برجستهای مانند بیانکا، النا گونزالس، آنا کاتارینا پریرا، آنا کارولینا سستاری و فرزانه توسلی نیز در این رقابتها حضور دارند.
رقابت ۱۶ تیم از شش کنفدراسیون
نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان، فرصتی است تا بهترین بازیکنان از شش قاره در یک رویداد تاریخی برای کسب تاج جهانی تلاش کنند و بار دیگر نشان دهند چرا فوتسال به عنوان یکی از مهیجترین و رو به رشدترین ورزشها در جهان شناخته میشود.
تیم برزیل که صدرنشین ردهبندی جهانی است، با انگیزه دفاع از جایگاه خود وارد مسابقات میشود. اسپانیا و پرتغال نیز به عنوان نزدیکترین رقیبان، در مسیر قهرمانی حضور پررنگی خواهند داشت. تایلند و ژاپن هم که در جمع پنج تیم نخست جهان قرار دارند، بهدنبال ثبت عملکردی درخشان هستند.
گروهبندی مسابقات
رنکینگ تیمهای حاضر در اولین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال بانوان به شرح زیر است:
گروه A: فیلیپین (۶۳)، لهستان (۱۴)، مراکش (۳۱)، آرژانتین (۶)
گروه B: اسپانیا (۲)، تایلند (۴)، کلمبیا (۸)، کانادا (۷۴)
گروه C: پرتغال (۳)، تانزانیا (۸۲)، ژاپن (۵)، نیوزیلند (۲۱)
گروه D: برزیل (۱)، ایران (۹)، ایتالیا (۷)، پاناما (۷۹)
محل برگزاری و زمان مسابقات
تمام ۳۲ دیدار این رقابتها در سالن PhilSports Arena در پاسیگ سیتی، مانیل برگزار خواهد شد.