با افزایش بوی نامطبوع و هجوم مگس‌ها در روستای ریه بخش گلستان، که منشأ آن فعالیت گاوداری چهار هزار رأسی حاشیه این روستاست، بار دیگر صدای گلایه‌های اهالی بلند شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشدار گلستان محمدرضا ردایی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر صدا و سیما از پیگیری جدی موضوع خبر داد و گفت: پس از دریافت اعتراض اهالی، جلسه‌ای با حضور مسئولان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و بهداشت برگزار و نامه رسمی برای ارزیابی و تعیین تکلیف این واحد صادر شده است.

او با بیان اینکه این دامداری با وجود داشتن مجوز سنتی، اکنون با حدود سه هزار و ۵۰۰ رأس گاو در فاصله‌ای کمتر از ۱۲ متر از خانه‌های مردم قرار دارد افزود: بوی نامطبوع، افزایش مگس‌ها و آلودگی محیطی، ادامه فعالیت دامداری در این محل را غیرقابل قبول کرده است.

بخشدار گلستان تأکید کرد که مکاتبات لازم با فرمانداری، دادستانی و دستگاه‌های مرتبط انجام شده و پیگیری‌ها تا رفع کامل مشکل ادامه خواهد داشت.

گفتنی است اهالی روستای ریه طی ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته بارها در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما خواستار رسیدگی جدی مسئولان و همچنین نماینده مجلس شده‌اند که این موضوع در جلسه شورای برنامه‌ریزی سفر اخیر استاندار تهران به شهرستان بهارستان نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.