رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد کارگروه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه هم اندیشی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی این شهرستان گفت: باید در این خصوص کارگروهی تشکیل و از توانایی دانش بنیان این شهرستان برای حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و منابع آب استفاده شود و حوزه شهرداری نیز از دانش متخصصان و اساتید دانشگاه برای حفظ و توسعه فضای سبز و گونههای کاشت بهره ببرد.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه عمده اقتصاد جهرم بر مبنای کشاورزی است افزود: لازم است با حفظ پایه کشاورزی، این شهرستان به سمت صنعتی شدن برود و ایجاد شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی در همین راستا است.
وی با تاکید بر فرآوری، برندسازی و بستهبندی استاندارد محصولات کشاورزی گفت: اصلاح الگوی کشت و ایجاد پایانه صادراتی در این شهرستان ضروری است که با راه اندازی فرودگاه این مهم تسریع میشود.
رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: بلوار فرودگاه جهرم با مساحت هزار و ۵٠٠ مترمربع با هدف مشارکت طبیعت دوستان در توسعه فضای سبز به علاقهمندان این حوزه واگذار شده است.
در این جلسه کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و مسوولان مربوطه راهکارها و برنامههای خود را در خصوص حفظ و توسعه منابع آبی و زیستی بیان کردند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.