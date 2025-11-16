به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه هم اندیشی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی این شهرستان گفت: باید در این خصوص کارگروهی تشکیل و از توانایی دانش بنیان این شهرستان برای حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و منابع آب استفاده شود و حوزه شهرداری نیز از دانش متخصصان و اساتید دانشگاه برای حفظ و توسعه فضای سبز و گونه‌های کاشت بهره ببرد.

محمدرضا رضایی با بیان اینکه عمده اقتصاد جهرم بر مبنای کشاورزی است افزود: لازم است با حفظ پایه کشاورزی، این شهرستان به سمت صنعتی شدن برود و ایجاد شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی در همین راستا است.

وی با تاکید بر فرآوری، برندسازی و بسته‌بندی استاندارد محصولات کشاورزی گفت: اصلاح الگوی کشت و ایجاد پایانه صادراتی در این شهرستان ضروری است که با راه اندازی فرودگاه این مهم تسریع می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: بلوار فرودگاه جهرم با مساحت هزار و ۵٠٠ مترمربع با هدف مشارکت طبیعت دوستان در توسعه فضای سبز به علاقه‌مندان این حوزه واگذار شده است.

در این جلسه کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و مسوولان مربوطه راهکار‌ها و برنامه‌های خود را در خصوص حفظ و توسعه منابع آبی و زیستی بیان کردند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.