مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان همدان گفت: از ۸ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس سه شنبه ۲۷ آبان ساعت ۸ صبح در فرودگاه سپهبد شادمانی استقبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرتیپ دوم پاسدار ولی بهاریان افزود: این پیکرهای مطهر پس از استقبال تا سوم آذر در برنامههای یادواره و تبرک جویی در مساجد، مدارس، دانشگاهها، پایگاهها و ادارات حضور خواهند داشت و سوم آذر در مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س) حاضر میشوند.
او تصریح کرد: ۵ تا از این شهدا در استان همدان در اردوگاه فجر، شهرک الوند، پادگان سیدالشهدا، بیمارستان امام حسن فامنین و شهرکرفس قروه درجزین به خاک سپرده خواهند شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت همدان گفت: ۳ شهید والامقام به تهران بازگردانده میشوند تا مراحل شناسایی آنها با دی. ان.ای انجام شود.