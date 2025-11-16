مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان گفت: از ۸ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس سه شنبه ۲۷ آبان ساعت ۸ صبح در فرودگاه سپهبد شادمانی استقبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرتیپ دوم پاسدار ولی بهاریان افزود: این پیکر‌های مطهر پس از استقبال تا سوم آذر در برنامه‌های یادواره و تبرک جویی در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، پایگاه‌ها و ادارات حضور خواهند داشت و سوم آذر در مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س) حاضر می‌شوند.

او تصریح کرد: ۵ تا از این شهدا در استان همدان در اردوگاه فجر، شهرک الوند، پادگان سیدالشهدا، بیمارستان امام حسن فامنین و شهرکرفس قروه درجزین به خاک سپرده خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همدان گفت: ۳ شهید والامقام به تهران بازگردانده می‌شوند تا مراحل شناسایی آنها با دی. ان.‌ای انجام شود.