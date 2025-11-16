معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه ملی مهارت واحد خوزستان گفت: نخستین دوره مسابقات استانی رباتیک مهارتی در آذرماه سال جاری با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در زمینه رباتیک و ایجاد فضای رقابتی سالم میان علاقه‌مندان علم و فناوری برگزار می‌شود.

شناسایی استعداد‌های برتر دانشجویی و دانش‌آموزی رباتیک در خوزستان

شناسایی استعداد‌های برتر دانشجویی و دانش‌آموزی رباتیک در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم بافنده اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خوزستان با هدف ترویج خلاقیت، نوآوری و ارتقای توانمندی‌های فنی جوانان، نخستین دوره مسابقات استانی رباتیک مهارتی را در روز‌های ۲۵ و ۲۶ آذرماه با حضور تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی از سراسر استان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: این رقابت‌ها در دو لیگ ربات مسیریاب و ربات جنگجو برگزار می‌شود و هدف از آن، گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی، شناسایی استعداد‌های برتر در زمینه رباتیک و ایجاد فضای رقابتی سالم میان علاقه‌مندان علم و فناوری است.

بافنده بیان کرد: در حاشیه این مسابقات، کارگاه آموزشی ساخت ربات نیز برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی طراحی و برنامه‌نویسی ربات، مهارت‌های عملی خود را تقویت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، به تیم‌های برتر جوایز نقدی ارزنده‌ای اهدا خواهد شد؛ به‌طوری‌که تیم اول ۱۰ میلیون تومان، تیم دوم ۷ میلیون تومان و تیم سوم ۵ میلیون تومان جایزه دریافت می‌کند. هزینه ثبت‌نام برای هر تیم یک میلیون تومان تعیین شده است.

بافنده گفت: آخرین مهلت ثبت‌نام برای حضور در این رقابت‌ها ۱۰ آذرماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی مسابقات به نشانی www.khzrobotic.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح مهارت، توسعه کار تیمی و آشنایی شرکت‌کنندگان با فناوری‌های روز در حوزه رباتیک خواهد بود.