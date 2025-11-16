به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهردار منطقه ۱۱ با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد که عملیات ساماندهی و بازطراحی حریم تئاتر شهر با درخواست مدیریت مجموعه تئاتر شهر و زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است و هیچ‌گونه اقدامی خارج از چارچوب‌های کارشناسی صورت نگرفته است.

مهدی قمی در توضیحات خود با اشاره به تصویری ثبت‌شده از محوطه تئاتر شهر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تأکید کرد:

تمامی اخبار منتشرشده درباره تخریب یا حذف حوض تئاتر شهر کذب است و عملیات فعلی صرفاً به‌منظور بهسازی و ارتقای کیفی محوطه انجام می‌شود.

وی همچنین بر لزوم پرهیز از انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی و توجه به منابع رسمی تأکید کرد.