پرواز مستقیم تهران - کوالالامپور بعد از سه سال وقفه از سر گرفته شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ پرواز مستقیم تهران - کوالالامپور پس از سه سال وقفه با رایزنی و تلاشهای مستمر سفارت کشورمان از سر گرفته شد.
شرکت هوائی ایران ایر تور اعلام کرد: این پروازها فعلا با هفتهای یک پرواز از تاریخ ۲۵ آبان سال جاری برقرار شده است.
این شرکت با اشاره به استقبال مسافران و افزایش تقاضای سفر اعلام آمادگی کرد در ماههای آینده تعداد پروازها در این مسیر افزایش یابد.
خدماترسانی به هواپیماهای مسافربری شرکتهای ایرانی در فرودگاههای مالزی از شامگاه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ متوقف شد؛ توقفی که به عنوان یکی از هزینههای تحریمها به صنعت هوانوردی ایران تحمیل شد.