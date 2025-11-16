پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
*بهشتی سازه گرگان- پالایش نفت اصفهان
داوران: اسماعیل کمربسته، بهادر نظری، علی مهرآبادی، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری
* گیتیپسند اصفهان- فولاد زرند ایرانیان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدسجاد فتحی، محسن لطفی زاده، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: عباس دهقانپور
* پردیس قزوین - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: علی احمدی، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور، رامین عاشری و سعید دیندار ناظر: یحیی تالاری
* شهرداری ساوه - سنایچ ساوه
داوران: محمدجواد احتشام، حمیدرضا قدسی راغب، مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب و بهشاد پنجه زاده ناظر: جواد فهیمی راد
* فولاد هرمزگان - پالایش نفت شازند
داوران: مهدی طاهری، میلاد سعیدی، ولی اله رضایی، علیرضا حسنزاده و جمال مرادبخش ناظر: علیرضا یگانه
* جوادالائمه شهرکرد- مس سونگون ورزقان
داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، یوسف رفیع زاده، محسن سبزواری، حمید محمدرضایی ناظر: کورش هاشمی
* گهرزمین سیرجان - پالایش نفت بندرعباس
داوران: حسین امیری، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی