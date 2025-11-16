فیلسوفان برجسته جهان میهمان یک همایش ایرانی میشوند
در رویدادی بیسابقه در تاریخ علم ایران، فیلسوفان برجستهای همزمان از تبریز و وین در کنفرانس بینالمللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» سخنرانی خواهند کرد. این کنفرانس که به صورت آنلاین و رایگان برگزار میشود، به دنبال ترسیم نقشه راه فلسفی برای مواجهه با بزرگترین چالشهای بشریت است.
، کنفرانس بینالمللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» روز چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۵)، همزمان با روز جهانی فلسفه، به صورت نیمروزه و آنلاین با همکاری مشترک دانشگاه تبریز و رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان، وین) برگزار میشود.
این رویداد برای نخستین بار در تاریخ ایران با هدف بررسی عمیق مسائل بنیادین پیش روی بشریت طراحی شده است و با حضور همزمان شماری از فیلسوفان و محققان برجسته و تأثیرگذار جهان برگزار میشود.
سخنرانان برجسته این کنفرانس عبارتاند از:
- اسلاوی ژیژک (اسلوونی)
- فرانک رودا (آلمان)
- جرمی شیرمور (بریتانیا)
- غلامرضا اعوانی (ایران)
- دونالد گیلیس (بریتانیا)
- رابرت هانا (آمریکا)
- موریس همینگتون (آمریکا)
- راسل اسبریگلیا (آمریکا)
- توماس باوئر (اتریش)
- توماس هاینشو ( اتریش)
- حسین دباغ ( ایران )
سخنرانان در سخنرانیهای اختصاصی و جلسات پرسش و پاسخ، به موضوعات کلیدی زیر خواهند پرداخت:
- بحران زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی
- فناوری دیجیتال و آینده هوش مصنوعی
- کرامت انسانی و جهانوطنی در عصر حاضر
- آیندههای فلسفی و موضوعات بیشتر
شرکت در این رویداد برای عموم علاقهمندان، پژوهشگران و دانشجویان از سراسر جهان رایگان است و دسترسی مستقیم به تالار مجازی کنفرانس فراهم خواهد بود. این فرصت بینظیری برای تعامل مستقیم با متفکران پیشرو و شکلدهی به آینده گفتوگوهای فلسفی است. ضمنا مقالات برگزیده این کنفرانس در ویژهنامه علمی مجله معتبر و دو زبانه «پژوهشهای فلسفی» دانشگاه تبریز که از مجلات ممتاز و بین المللی فلسفه در ایران است، منتشر خواهد شد.
دکتر رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و رئیس خانه حکمت ایرانیان، با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: وین بهعنوان پایتخت گفتوگوی اندیشهها، در کنار دانشگاه بزرگ تبریز، میزبان فکری این رویداد است. حضور همزمان این جمع ارزشمند از فیلسوفان ایران و جهان، نه تنها این کنفرانس را به یکی از مهمترین رویدادهای فلسفی سال ۲۰۲۵ تبدیل کرده، بلکه ایران را در مرز گفتوگوهای جهانی فلسفه قرار داده و جریان فلسفه را با طرح مسائل حیاتی جدید زندهتر میکند.
علاقهمندان برای دریافت لینک دسترسی و اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایتهای رسمی رویداد مراجعه کنند:
- دانشگاه تبریز: https://literature.tabrizu.ac.ir/en
- خانه حکمت ایرانیان در وین: https://wisdomhouse.at
این کنفرانس نخستین همکاری مشترک میان دانشگاه تبریز و خانه حکمت ایرانیان در حوزه فلسفه کاربردی جهانی به شمار میرود و انتظار میرود استقبال گستردهای از سوی جامعه علمی ایران و جهان را به همراه داشته باشد.