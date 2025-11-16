۲۷ رأس گوسفند زنده که به صورت قاچاق و بدون مدارک و مجوزات قانونی لازم حمل می‌شد در فلاورجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۴ در اجرای طرح مقابله با قاچاق احشام حین گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۷ راس گوسفند زنده که به صورت قاچاق و بدون مدارک و مجوزات قانونی لازم حمل می‌شد را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش احشام قاچاق کشف شده را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.