۲۷ رأس گوسفند زنده که به صورت قاچاق و بدون مدارک و مجوزات قانونی لازم حمل میشد در فلاورجان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۴ در اجرای طرح مقابله با قاچاق احشام حین گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ مرتضی هادیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۷ راس گوسفند زنده که به صورت قاچاق و بدون مدارک و مجوزات قانونی لازم حمل میشد را کشف کردند.
این مقام انتظامی ارزش احشام قاچاق کشف شده را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.