اسامی برخی محصولات آرایشی غیرمجاز منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سازمان غذا و دارو فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز را معرفی کرد که به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
فهرست این اقلام شامل رژلبهای ROMANTIC MATTE، (کالیستا) CALISTA، LIP GLOSS، KARITE، YORN ، تینتلبهای ROMANTIC RAIN و HOLD MORNING ، برقلبهای FRUIT و RAMESH ، بالملبهای DROHOO و ROMANTIC MATTE و وازلینلب VASEINA هستند.
این فرآوردهها به دلیل نداشتن مجوز بهداشتی، عدم رعایت ضوابط ایمنی در ترکیبات (که میتواند منجر به بروز حساسیتهای پوستی، تحریک لبها و سایر عوارض شود) و همچنین نامشخص بودن منبع تولید و نبود تضمین کیفیت، غیرمجاز اعلام شدهاند.
سازمان غذا و دارو از عموم مردم و توزیعکنندگان درخواست میکند که در صورت مشاهده این محصولات در بازار، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی این سازمان گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.