به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از اختصاص ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان خرید ماشین آلات کشاورزی از منابع بانک کشاورزی این شهرستان خبرداد.

معصومه صفری اوریمی افزود: این تسهیلات در هفت ماه امسال به متقاضیان خرید چهاردستگاه کمباین برنج، پنج دستگاه تراکتور، دو دستگاه نشاکار برنج و ۱۰دستگاه سایر ادوات کشاورزی اعطاشده است.

وی یادآورشد: با وجود تخصیص اعتبار۱۷ میلیارد تومانی برای خرید ماشین آلات کشاورزی، بااستقبال کشاورزان و مساعدت بانک کشاورزی این میزان اعتبار در هفت ماهه امسال به ۲۳ میلیارد تومان افزایش و جذب ۱۳۰ درصدی داشته است.

سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر با اشاره به اهمیت طرح توسعه مکانیزاسیون یادآورشد: مکانیزاسیون می‌تواند علاوه بر مدیریت بهتر منابع آب و خاک به توسعه پایدار بخش کشاورزی و نیز کاهش هزینه نیروی کار و زمان و صرفه جویی کمک کند.