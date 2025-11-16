به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه شورای اداری بخش دیشموک که با هدف برنامه‌ریزی برای استقبال از سه شهید گمنام والامقام و برگزاری یادواره شهدای بخش و همچنین آغاز هفته بسیج برگزار شد، مقرر شد مراسم استقبال از سه شهید گمنام با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و عموم مردم در روز پنج شنبه ۲۹ آبان باشکوه برگزار شود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک، در این نشست از برگزاری مراسم یادواره شهدای بخش دیشموک همزمان با اولین روز هفته بسیج و استقبال از شهدای گمنام خبر داد و گفت: برای برگزاری پرشور مراسمات، همکاری و همراهی همه نهادها، ادارات و سازمان‌ها ضروری است.

سرگرد اسماعیل معززی از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ادارات و نهاد‌های مختلف برای برگزاری یادواره شهدای بخش خبر داد و افزود: این کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای مراسم را بر عهده خواهد داشت.

معززی تاکیدکرد: همکاری و هماهنگی بین همه ادارات، نهاد‌ها و سازمان‌ها برای برگزاری مراسمات و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در هفته بسیج ضروری است.

وی از برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای آشنایی نسل جوان با ارزش‌های بسیج و شهیدان همزمان با برگزاری یادواره شهد‌ها خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص برگزاری برنامه‌ها و مراسمات هفته بسیج و استقبال از شهیدان از طریق رسانه‌ها و فضا‌های مجازی به منظور جلب حضور حداکثری مردم ضروری است.

امام جمعه دیشموک، هم در این نشست گفت: برگزاری مراسم یادواره‌ها و استقبال از شهدا، به ویژه شهدا گمنام، می‌تواند منشأ خیر و برکت باشد و نسل جدید را نسبت به گذشته آگاه کند.

حجت الاسلام راوند با اشاره به مشکلات و معضلات آسیب‌های اجتماعی در این بخش افزود: کلاهبرداری‌های اینترنتی و رعایت نکردن حجاب اسلامی از جمله مهم‌ترین مشکلاتی هستند که گریبانگیر جوانان و نوجوانان در این منطقه شده و نیاز است تدابیری اندیشیده شود تا نسل جوان و جدید از این معضلات نجات یابند.