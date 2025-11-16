پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان از صدور سند برای اراضی پلنگ دره تا یک ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم، با اشاره به بررسی جرائم با شیوع بالا، گفت: موضوعاتی نظیر شکار و صید غیرمجاز، آلودگی زیستمحیطی و تعرض به اراضی حفاظتشده از جمله مواردی است که اخیراً در قم شایع شده است.
رییس کل دادگستری قم در ادامه به موضوع آلودگیهای زیستمحیطی در برخی واحدهای صنعتی اشاره و افزود: قم یک کلانشهر است و باید جلوی آلودگی گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: متأسفانه برخی کارخانهها حاضر به نصب فیلترهای ساده برای کاهش آلودگی نیستند. ما این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم و در صورت عدم تمکین، با دستور قضایی آنان را مجبور خواهیم کرد.
وی گفت: سلامت و امنیت مردم برای ما بسیار مهم است و دادگستری با قاطعیت و جدیت در جهت احیای حقوق عامه و تأمین امنیت جامعه اقدام خواهد کرد.