رهبر حزب لیبرال دموکرات، سومین حزب بزرگ انگلیس، با اشاره به دعوای حقوقی رئیس جمهور آمریکا برای دریافت غرامت از بی بی سی گفت: ترامپ نباید جیب متحد سنتی آمریکا را بزند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اد دیوی در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید به ترامپ غرامت پرداخت شود، می‌افزاید: نخست وزیر انگلیس باید مداخله و ترامپ را از دعوای حقوقی برای دریافت غرامت از بی بی سی منصرف کند. رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس می‌گوید: تلاش ترامپ برای تضعیف رسانه انگلیسی و متحد آمریکا "کاملاً ظالمانه" است.

اد دیوی با اشاره به اینکه شهروندان انگلیسی با پرداخت آبونمان یا حق تماشای تلویزیون، بخش عمده هزینه‌های بی بی سی را می‌پردازند، گفت: پرداخت هر گونه غرامت به ترامپ مردم را حیرت زده خواهد کرد.

رهبر سومین حزب بزرگ انگلیس همچنین نایجل فاراژ، رهبر حزب رفورم بریتانیا، را به خاطر "تشویق ترامپ" در این ماجرا محکوم کرد. فاراژ رهبر حزب راست افراطی رفورم در انگلیس، از حامیان اصلی ترامپ است و پیش‌تر ترامپ از دولت قبلی انگلیس از حزب محافظه کار خواسته بود او را به عنوان سفیر انگلیس در آمریکا معرفی کند.

پس از اینکه فاش شد بی بی سی در جریان کارزار انتخابات آمریکا سخنرانی ترامپ را به گونه‌ای تقطیع کرده که گمراه کننده توصیف شده ترامپ دعوای حقوقی را علیه بی بی سی کلید زد و درخواست غرامت یک میلیارد دلاری کرد موضوعی که همچنان در صدر مطالب محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس است.

درپی اقدام بی بی سی مقامات آن گفتند از صمیم قلب از ترامپ عذرخواهی کرده‌اند، اما این اقدام بی بی سی هم نتوانست ترامپ را از پیگری پرونده حقوقی علیه بی بی سی منصرف کند و اعلام کرد: شکایت خود علیه بنگاه سخن پراکنی انگلیس را با درخواست غرامت بیشتر پی خواهد گرفت.

بی بی سی متهم است که با تقطیع اظهارات ترامپ در برنامه پانوراما و نیوزنایت مخاطبان را گمراه کرده است، موضوعی که به گفته شماری از ناظران نخستین بار نیست که بی بی سی مبادرت به چنین اقداماتی با هدف تاثیر گذاری بر افکار عمومی در چارچوب سیاست‌های خود می‌کند، اما این بار طرف او رئیس جمهور آمریکاست و با دعوای حقوقی حساسی رو‌به‌رو شده است.

این در حالی است که مدیر عامل و مدیر خبر بی بی سی در پی افشای آنچه تدوین گمراه کننده در برنامه بی بی سی عنوان شده از سمت خود کناره گیری کردند و رئیس بی بی سی هم نامه‌ای در این باره به شخص ترامپ نوشت تا شاید ترامپ را از طرح شکایت علیه بی بی سی منصرف کند، اما رویکرد ترامپ نشان داد ساده لوحانه است که درباره ترامپ بتوان گفت از فرصتی که برایش پیش آمده به سادگی چشم پوشی کند چرا که حتی اگر این ماجرا به پرداخت غرامت به ترامپ هم منجر نشود ترامپ توانسته هفته‌ها این موضوع را در صدر اخبار رسانه‌ها به نفع خود حفظ کند و از طرفی سوء عملکرد بی بی سی را در جهان زنده نگهدارد.

به گفته شماری از صاحب نظران و قشر‌های مختلف مردم در انگلیس، بی بی سی در همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل به ویژه در لاپوشانی جنایات در غزه کم نگذاشته است. همچنین در سانسور تظاهرات صد‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم در اعتراض به سیاست‌های حمایتی حکومت‌های غربی از جمله انگلیس از رژیم اسرائیل که بار‌ها در خیابان‌های مرکزی لندن از جمله از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی انجام شد.

وکلای ترامپ که پیش‌تر درخواست دریافت غرامت یک میلیارد دلاری را مطرح کرده بودند اکنون با افشای اینکه بی بی سی در یک برنامه دیگر به نام نیوزنایت، اظهارات ترامپ را به گونه‌ای تدوین کرده که معنای کاملا متفاوتی را بیان می‌کند، مبلغ غرامت را افزایش داده‌اند.

حالا حتی دونالد ترامپ هم بی‌بی‌سی را فاسد و پخش کننده اخبار جعلی با سوگیری جانبدارانه می‌داند. ترامپ بر درخواست غرامت تاکید کرده، اما بی بی سی گفته صرف نظر از هرگونه خطایی که روی داده باشد، هیچ آسیبی از برنامه پانوراما به ترامپ وارد نشده و او رئیس جمهور هم شده است. این برنامه پیش از پیروزی ترامپ و درجریان رقابت‌های انتخاباتی از بی بی سی پخش شد.

بی بی سی می‌گوید اندکی پس از پخش برنامه اش درباره ترامپ او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و بدین ترتیب بی بی سی تلویحاً تایید می‌کند که برنامه اش تاثیری بر تصمیم مخاطبان و رای دهندگان آمریکایی نداشته است. مردم انگلیس در حالی برای دیدن برنامه‌های بی بی سی به اجبار باید سالانه بیش از ۱۷۴ پوند آبونمان با نام تی وی لاینس پرداخت کنند که این سازمان اعلام کرده به چهل زبان در دنیا از جمله زبان فارسی رایگان برنامه پخش می‌کند.