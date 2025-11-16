پخش زنده
زمان بازی تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان انزلی به یکم آذر تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زمان بازی آلومینیوم- ملوان تغییر کرد.
بنابر اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان انزلی در چارچوب مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، از ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه، یکم آذرماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار میشود.
پیش از این قرار بود مسابقه آلومینیوم و ملوان در روز سیاُم آبان برگزار شود که حضور سه بازیکن از هر دو تیم در اردوی تیم فوتبال امید ایران، منجر به تغییر زمان این مسابقه و برگزاری آن با ۲۴ساعت تاخیر شد.