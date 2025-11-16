به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی در بازدید از طرح‌های راهداری استان گفت: در سال‌های گذشته بیش از ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌های کشور شناسایی شده بود که ۱۰ مورد مربوط به استان بوشهر بود و همگی آنها ایمن و رفع خطر شده است.

وی یادآور شد: بیشتر این نقاط حادثه خیز در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان و دشتی بوده که با تمهیداتی نظیر تعریض و بهسازی، نصب نیوجرسی و اصلاح مسیر رفع خطر شده است.

رستمی یادآور شد: همچنین امسال اصلاح ۲۶ نقطه حادثه خیز محور‌های استان در دستور کار است که اکنون ۱۹ مورد آنها ایمن سازی شده است.

ویتأکید کرد: بهسازی و اصلاح «پیچ‌های جاشک»، ایمن‌سازی تقاطع «طلحه-شاه پسرمرد»، ورودی آرمگاه «چغادک» درحاشیه بزرگراه بوشهر-عسلویه، دوربرگردان میدان میوه و تره بار «برازجان»، تعریض محور «وحدتیه- گناوه» و محور‌های «بوشهر-چغادک» از جمله نقاط شاخصی هستند که رفع خطر شده‌اند.

رستمی یادآور شد: طرح‌های دیگری در زمینه ایمن‌سازی نقاط پرحادثه فعال است که مهمترین آنها چهار راه «کردوان-زیارت» دشتی، احداث واریانت محور «اهرم- فراشنبد»، اصلاح و بهسازی محور «نمازگاه- تنگ ارم»، بهسازی ورودی تقاطع «پرک» کنگان، پیچ «مخازن گازی» در کنگان، تعریض محور «آبپخش- حله» و محور «دلوار- بوالخیر- محمدعامری» است.