استاندار کردستان گفت: ۴۸ هزارمیلیارد تومان اعتبار، دستاورد سفر اخیر رئیس جمهور به کردستان بود که در حوزه‌های مختلف هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سیزدهمین سفر استانی رئیس جمهور، کردستان به عنوان مقصد انتخاب شد، و پانزدهم آبان ماه هیات دولت به کردستان رسیدند و در یک سفر کاری فشرده اعتباراتی در حوزه‌های مختلف عمرانی، زیرساختی و زیربنایی و اموزشی برای توسعه همه جانبه این خطه اختصاص دادند.

استاندار کردستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان گفت: از ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور به کردستان ۲۵ هزارو ۷۰۰ میلیارد از این رقم به اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.

لهونی همچنین گفت: ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزی و ریالی نیز در نظر گرفته شده است.

وی به تخصصیص اعتبار برای سرمایه گذاری در استان جدای از این اعتبارات مصوب اشاره کرد و افزود: ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد نیز برای طرح های آماده سرمایه گذاری اختصاص پیداکرده است.

استاندار کردستان به بهره برداری از ۴ طرح در حوزه های کشاورزی، آب و صنعت در استان نیز اشاره کرد و گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این ۴ طرح تخصیص یافت که موجب اشتغالزایی برای ۲ هزارو ۱۰۰ نفر شد.