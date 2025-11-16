استاندار در شورای اجتماعی خراسان جنوبی: نقش بانوان در جهاد تبیین و تحکیم بنیان خانواده، بی‌بدیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در شورای اجتماعی استان با موضوع رویداد ملی ره‌بانو گفت: رویداد ملی ره بانو با برجسته سازی نقش بانوان در عرصه های مختلف، گامی مهم در تقویت شبکه‌سازی، توانمندسازی بانوان، گفتمان‌سازی هویت زن مسلمان ایرانی و ترویج الگوی خانواده‌محور در جامعه است و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت از آن حمایت کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح‌های فرهنگی اخیر در استان از جمله ایران‌جان و نهضت آیه های قرآنی افزود: این موفقیت‌ها حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی، همراهی مردم متدین استان و تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های اجرایی است.

وی قرآن را محور اصلی نشاط معنوی و مصونیت جامعه از تهدیدات نرم دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های اثرگذاری را در حوزه اعتکاف، محافل قرآنی و رویدادهای ملی اجرا کرده‌ است که جای تقدیر دارد.

مدیرکل امور استان ها و ارتباطاتِ دارالقرآنِ سازمان تبلیغات اسلامی کشور هم گفت: جهاد تبیین باید با تاسی از قرآن کریم انجام شود.

حجت الاسلام شفیعی افزود: اگر در برابر تهدیدات غرب با توان حداکثری ایستاده ایم به دلیل بهره گیری از آیات قرآن کریم است.

سالاری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان هم با بیان این که رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی بازخورد مثبتی داشت گفت: در این رویداد هدف انجام شد و خراسان جنوبی به خوبی در کشور معرفی شد.

سالاری افزود: استان باید به صورت همه جانبه شناخته شود بنابراین رویداد ملی ره بانو نیز می تواند در استان اجرا شود و پس از آن آثار مثبت حاصل از رویداد به کشور منعکس شود .

شریفی مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری نیز گفت: در رویداد ایران جان خراسان جنوبی، استان با تمام توان تلاش کرد و توانست به خوبی معرفی شود.

در پایان نیز از پوستر رویداد ملی ره بانو رونمایی شد.