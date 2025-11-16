پخش زنده
امروز: -
استاندار فارس بر حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی از جامعه عشایری استان تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در شورای اداری عشایر استان ، کمک به جامعه عشایری را تکلیف انسانی و اسلامی برشمرد و بر توجه به گردشگری عشایر ، ثبت مالکیتهای معنوی این حوزه، مشکلات تامین علوفه دامی، آب شرب و دام عشایر، آموزش عشایر، کتابخانههای سیّار، سهم جامعه عشایری در اعتبارات دستگاههای اجرایی و پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی در رفع چالشها و مشکلات حوزه عشایر تاکید کرد.
استاندار بر تهیه پیش نویس راهکارها و پیشنهادات برای رفع چالشهای حوزه عشایر در سطح استانی و ملی توسط اداره کل امور عشایر فارس تاکید کرد و افزود: این مشکلات، باید شناسایی و راه کار اجرایی و عملیاتی و اصلاح قوانین و اعتبارات استانی و کشوری ارائه شود تا در سطوح بالاتر مورد پیگیری قرار بگیرد.
استاندار فارس همچنین موضوع حذف امور عشایر کشور را کذب و شایعه عنوان کرد و افزود : دولت در صدد ارتقای حمایت از جامعه عشایری است نه حذف آن.
مدیر کل امور عشایر فارس هم در این شورا ضمن ارائه عملکرد این حوزه در سال جاری، مشکل خشکسالی و تامین آب شرب عشایر و دام عشایر، تامین علوفه و نهادههای دامی عشایر و خرید دام مازاد عشایر را از مهمترین چالشهای این حوزه عنوان کرد.