به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی صادقی رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۱۰ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۸ تماس با این سامانه برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: سامانه ۱۴۱ آخرین اطلاعات ترافیکی و جوی محورها، انسداد یا محدودیت تردد و دیگر اطلاعات سفر مانند مسیر، مسافت و تسهیلات بین‌راهی را در اختیار تماس‌گیرندگان قرار می‌دهد.

صادقی با اشاره به قابلیت ثبت شکایات در این سامانه گفت: این سامانه امکان دریافت، ثبت و ارائه کد پیگیری برای شکایات مرتبط با حمل و نقل کالا و مسافر را نیز دارد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان و مسافران درخواست کرد پیش از سفر، اطلاعات لازم را از طریق سامانه ۱۴۱، درگاه اینترنتی www.141.ir یا اپلیکیشن موبایل دریافت و سپس برنامه‌ریزی سفر خود را انجام دهند.