همزمان با سیوسومین دوره هفته کتاب، طرح «پاییزه کتاب ۱۴۰۴؛ فروش ویژه بازار کتاب» از ۲۵ تا ۳۰ آبانماه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، این طرح با مشارکت گسترده کتابفروشیهای عضو بازار کتاب برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند کتابهای موردنظر خود را بهصورت حضوری از کتابفروشیهای عضو و همچنین بهصورت مجازی از طریق سامانه بازار کتاب به نشانی bazarketab.ir تهیه کنند.
همچنین برای هر کد ملی ۲۰ درصد یارانه خرید تا سقف یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ تسهیلاتی که با هدف افزایش قدرت خرید و تشویق مخاطبان به تهیه کتاب پیشبینی شده است.
خرید غیرحضوری نیز با ۵۰ درصد یارانه ارسال رایگان انجام میشود تا دسترسی آسانتری برای مخاطبان در نقاط مختلف کشور فراهم شود.
لازم به ذکر است برای پاسخگویی به پرسشها، ثبتنام و ارائه راهنماییهای لازم، شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ در مدت اجرای طرح فعال خواهد بود.