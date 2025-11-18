پخش زنده
پرداخت ۲۵۳ میلیارد تومان عوارض مالیاتی در آبان ۱۴۰۴ به شهرداریها و دهیاریهای استان زنجان، رشدی معادل ۸۴ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: به منظور اجرای سیاستهای مالیاتی و حمایت از توسعه شهری و روستایی، در هشت ماهه امسال در مجموع هزارو ۸۶۹ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر استان واریز شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته که ده هزارو ۱۶ میلیارد تومان بود، رشد ۸۴ درصدی را نشان میدهد.
محمدی افزود: افزایش قابل توجه پرداختیها بیانگر اهتمام سازمان امور مالیاتی به تأمین منابع پایدار برای مدیریت شهری و روستایی است.
وی تأکید کرد: این رشد میتواند زمینهساز اجرای پروژههای عمرانی بزرگتر، توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای خدمات عمومی در استان باشد.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، تخصیص این عوارض علاوه بر بهبود شرایط زندگی شهروندان و روستاییان، موجب افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت عدالت اجتماعی خواهد شد.