پخش زنده
امروز: -
امیررضا صادقیان و علیاصغر علیمرادیان با برتری در دومین مبارزه خود در بازیهای همبستگی اسلامی راهی دیدار نیمهنهایی شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابتهای تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی امروز (یکشنبه) در تالار مبارزات «مَلَز» ورزشگاه فیصل شهر ریاض پیگیری شد.
امیررضا صادقیان در رقابتهای وزن ۸۲- کیلوگرم، در نخستین دیدار خود در دو راند از سد «یئتان کلیچ» از ترکیه گذشت و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۲ بر یک «پاسامویندین ساوادوگو» از بورکینافاسو را شکست داد و راهی دیدار نیمهنهایی شد. راند نخست این دیدار با نتیجه ۷ بر ۴ به سود تکواندوکار بورکینافاسویی تمام شد، اما صادقیان در راندهای دوم و سوم با نتایج ۸ بر ۷ و ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید.
امیررضا صادقیان نماینده وزن ۷۲- کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی برابر «ساوادوگو» از بورکینافاسو صاحب برتری شد. وی در حالی که راند نخست را به حریف واگذار کرده بود، در دو راند بعدی نتیجه به سود خود تغییر داد و با برتری ۲ بر یک به نیمه نهایی صعود کرد.
صادقیان در مبارزه نخست «کلیچ» از ترکیه را در دو راند متوالی شکست داده بود. در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده جمهوری آذربایجان و اردن میرود.