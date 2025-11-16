نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر کشور خواهان رسیدگی به میراث فرهنگی این شهرستان، ساماندهی مقبره سرداران مکری و تقویت زیرساخت‌های معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بوکان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر «محمدقسیم عثمانی» در این مکاتبه با اشاره به اینکه بوکان از مهاجرپذیرترین شهر‌ها است، تأکید کرده کمبود امکانات به‌ویژه در حوزه میراث فرهنگی، به‌وضوح قابل مشاهده است. وی از وزارت کشور تقاضا کرده با کمک به شهرداری نسبت به رفع این مسایل اقدام کند.

در این نامه، دکتر عثمانی با اشاره به ثبت ملی مقبره سرداران مکری و انتقال سند این اثر تاریخی به همت خانواده ایلخانی‌زاده، خواهان تخصیص بودجه لازم برای ساماندهی و مرمت این بنای ارزشمند که طرح پروپوزال آن را نیز به وزارت‌خانه فرستاده، شده است.

نماینده بوکان در ادامه با بیان اینکه محوطه‌ها و جاذبه‌های تاریخی این شهر فاقد تابلو‌های معرفی و علایم راهنمای مناسب هستند، درخواست کرده ساخت و نصب تابلو‌های معرفی آثار تاریخی و تابلو‌های راهنما با همکاری شهرداری صورت گیرد.

در بخش دیگری از این مکاتبه، دکتر عثمانی بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری بوکان تأکید کرده و خواستار اختصاص ردیف اعتباری برای انتشار عکس‌های مربوط به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، تهیه نقشه‌های راهنمای معرفی شهرستان شده است.

نماینده مردم بوکان در پایان نامه از وزیر میراث فرهنگی تقاضا کرده است اعتبار لازم برای اجرای این اقدامات به شهرداری بوکان تخصیص یابد تا امکان ساماندهی، معرفی و حفاظت بهتر از آثار فرهنگی و تاریخی شهرستان فراهم شود.

این بناى قاجارى، در شهر بوکان در داخل پارک عمومى قرار دارد. زیر بناى مقبره در سطح ۱۹۸ متر مربّع و داراى یک گنبد مرکزى، ایوان و دو دهلیز در طرفین است. مصالح به کار رفته در پى بنا از سنگ لاشه به صورت تفلیسى، و در دیوارها، گنبد و طاق‏ها از آجر چهار گوش است. در ضلع جنوبى ـ ورودى بنا ـ ایوانى با دو ستون سنگى قرار دارد.

این بنا به شمارة ۳۸۴۷ و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ به ثبت آثار ملّی و تاریخى رسیده است.