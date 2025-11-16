به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان گفت: مأموران پلیس راه در اجرای طرح تشدید برخورد با ناوگان متخلف حمل بار، حین گشت زنی در در محور تیران به نجف آباد به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار سنگ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی مولوی افزود: مأموران پس از بررسی اسناد حمل، متوجه شدند که بار خودرو ۱۵ تُن بیش از حد مجاز است که ضمن اعمال قانون، خودرو تا تعیین تکلیف نهایی توقیف شد.

وی با بیان اینکه اضافه تناژ یکی از عوامل مهم تخریب جاده‌ها و افزایش احتمال بروز سانحه در سرازیری‌ها و پیچ‌های خطرناک است افزود: رانندگان وسایل نقلیه سنگین باید نسبت به ظرفیت مجاز وسیله خود دقت لازم را داشته باشند و از هرگونه بارگیری بیش از حد خودداری کنند.