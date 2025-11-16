به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در جمع خبرنگاران از دستاورد‌های سفر قرقیزستان گفت: همین الان، گوشت بسیار باکیفیتی در مقیاس گسترده در قرقیزستان تولید می‌شود، اما سهم ما از این تولیدات بسیار اندک است و تلاش ما در این سفر متمرکز بر این بود تا مقدمات لازم برای واردات گوشت از این کشور فراهم شود.

غلامحسین مظفری افزود: این سفر به محوریت استان مرزی «اوش» و استان «چوی» با حدود ۴۰ نفر از فعالان بخش خصوصی و ۱۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. به نظر می‌رسد که ما در کشور‌های همسایه و به‌خصوص آسیای میانه، ظرفیت بسیار خوبی برای تعاملات اقتصادی داریم؛ هم در بخش صادرات به این کشور‌ها با توجه به فرهنگ و ذائقه مشترک و هم واردات که می‌توانند تأمین‌کننده بخشی از نیاز‌های کشور ما باشند.

وی ادامه داد: بدیهی است مذاکرات مستقیم می‌تواند تا حد زیادی به تقویت روابط کمک کند. بر همین اساس در این سفر نیز ما با مقامات دولتی و البته تجار کشور قرقیزستان گفت‌و‌گو کردیم. البته همین الان هم تراز تجاری به نفع ما مثبت است، اما همچنان رقم‌ها شایسته و درخور توجه نیست و استعداد‌های بسیارزیادی وجود دارد تا این شرایط بهبود پیدا کند.

مظفری گفت: در جریان این سفر، ما شاهد دستاورد‌های عینی و ملموسی بودیم؛ از جمله اینکه نخستین قطار حامل محموله صادراتی از چین به استان اوش قرقیزستان رسیده و در همان زمان حضور ما در این کشور، به صورت زمینی به سرخس رسید و وارد کشورمان شد تا این اقدام، مقدمه‌ای برای برقراری خط آهن مستقیم ایران به چین باشد و کریدور شرق به غرب از این محور کامل شود.

وی درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه کشاورزی افزود: مذاکرات خیلی خوبی اتفاق افتاد. هم طرف قرقیزستانی بسیار علاقه‌مند است تا از تجربیات ما در حوزه کشاورزی و دامپروری استفاده کند و هم ما می‌توانیم از اراضی وسیع، حاصلخیز و بهره‌مند از منابع آبی سرشار در این کشور درقالب کشت فراسرزمینی استفاده کنیم. همین الان، گوشت بسیار باکیفیتی در مقیاس گسترده در این کشور تولید می‌شود، اما سهم ما از این تولیدات بسیار اندک است و تلاش ما در این سفر متمرکز بر این بود تا مقدمات لازم برای واردات گوشت از این کشور فراهم شود. در حوزه نهاده‌های دامی نیز وضع به همین صورت است و مقدمات تشکیل کنسرسیوم ویژه واردات نهاده‌های دامی با حضور ۳۰۰ تاجر ایرانی در قرقیزستان فراهم شد.

وی ادامه داد: در حوزه تجاری اگرچه شمار تجار ایرانی در قرقیزستان در سال‌های اخیر به‌تدریج کم و کمتر شده، اما انگیزه‌های بسیارخوبی در بخش خصوصی ایرانی در این کشور وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت در واردات کالا‌های اساسی و موردنیاز استان‌ها با مسئولیت استانداران، تمرکز اصلی ما به کشور‌های همسایه و ازجمله همین قرقیزستان است. البته هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده، اما اگر درحال حاضر تجار ایرانی ۱۱۲ میلیون دلار صادرات به قرقیزستان دارند. ۴۵ درصد از این میزان، توسط استان خراسان رضوی انجام می‌شود که ظرفیت استان را برای تقویت تعاملات تجاری نشان می‌دهد.

مظفری افزود: ما واقعاً خیلی بیشتر از این حرف‌ها می‌توانیم تجارت مشترکی داشته باشیم که در آن منافع هر دو کشور تأمین شود. امیدواریم با مصوبه دولت، استانداران به‌عنوان جانشینان رؤسای کمیسیون‌های مشترک بازرگانی میان ایران و کشور‌های همسایه در جلسات حضور داشته باشند؛ زیرا در واقعیت امر، بخش عمده از تجارت میان دو کشور از طریق استانداران استان‌های مجاور و مرزی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال آینده، تجارت دو کشور به دوبرابر این رقم افزایش پیدا کند؛ همان‌طورکه در ازبکستان نیز رشد ۲.۵ برابری صادرات ایران در طول شش ماه را تجربه کردیم و در پاکستان نیز ۴۳ درصد رشد تراز تجاری اتفاق افتاد