به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ازهاری در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان از دستگاه‌های اجرایی خواست طرح‌های مصوب شده اشتغال و تسهیلات اعطا شده را به مدت سه سال پایش کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل وجود ندارد افزود: باید کارگروهی برای جذب تسهیلات در نظر گرفته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار کردستان خواستار پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و توزیع اعتبارات مشاغل خرد و خانگی توسط بانک‌های عامل و براساس عدالت شد.

در این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و فرمانداران شهرستان‌های استان به تشریح عملکرد خود درراستای طرح‌های اشتغال زا پرداختند.