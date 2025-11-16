نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز یکی از مشکلات اصلی مردم را معیشت عنوان کرد و ایجاد بازارچه‌های محلی و نیز باغ های میوه‌ را برای کمک به تامین معیشت مردم ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،داوود امیرحقیان نایب رئیس شورای شهر تبریز در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تبریز برگزار شد به روز بزرگداشت علامه طباطبایی و مقام و منزلت ایشان اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ آثار بسیار برجسته‌ای در دنیا به جای گذاشته است که در جهان شیعه و ادیان مختلف جایگاه والایی دارد.

امیرحقیان همچنین با تبریک روز کتاب و کتابخوانی و آزادسازی سوسنگرد شهدای دوران دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه را قابل احترام دانست و گفت: شهدا به گردن ما حق دارند و باید برای ادای دین به شهدای والامقام شبانه روز تلاش کنیم.

وی یکی از مشکلات اصلی مردم را معیشت عنوان کرد و ایجاد بازارچه‌های محلی و نیز باغ های میوه‌ را برای کمک به تامین معیشت و کالا‌های مورد نیاز مردم ضروری دانست و گفت: ۱۱ قلم کالای اساسی هدف سازی شده و با برنامه ریزی‌های دقیق و تلاش‌های شورای شهر مشکل معیشت مردم حل می شود.

بازنگری نرخ کرایه اتوبوس مسیر‌های شهر تبریز و حمایت از بهره برداران بخش خصوصی، بررسی مصوبه کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی کلانشهر تبریز ، گزارش وضعیت کتابخانه‌های شهرداری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و گزارش عملکرد کمیسیون‌های ماده صد شهرداری در سال ۱۴۰۴ از مهمترین دستور جلسات امروز شورای اسلامی کلانشهر تبریز بود.