به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پاسگاه انتظامی مورچه خورت حین کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از قسمت بار خودرو، ۱۶ حلقه لاستیک خارجی مربوط به خودرو‌های سنگین که همگی قاچاق و بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش محموله قاچاق کشف شده را بنابر اعلام نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام و کرد و افزود: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل شد.