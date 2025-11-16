پخش زنده
یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل ۱۶ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شاهین شهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پاسگاه انتظامی مورچه خورت حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از قسمت بار خودرو، ۱۶ حلقه لاستیک خارجی مربوط به خودروهای سنگین که همگی قاچاق و بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی ارزش محموله قاچاق کشف شده را بنابر اعلام نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام و کرد و افزود: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل شد.