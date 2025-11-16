به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در آیین اختتامیه رویداد ملی تجربیات برتر مدارس ابتدایی شاهد کشور در مشهد، از سیده فاطمه صفوی، آموزگار دبستان پسرانه شاهد ناحیه دو شهرکرد به‌عنوان معلم برگزیده تقدیر و تجلیل شد.

بهمن خدادای افزود: همچنین از داود قلعه‌ای، رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری در این آیین تجلیل شد.

به گفته وی رویداد ملی شادکام با هدف جذاب‌سازی فرایند آموزش مبتنی بر بازی و یادگیری، ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم‌سازی زمینه بروز خلاقیت در مدارس شاهد برگزار می‌شود.