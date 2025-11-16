تیم‌های شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور به پیروزی رسیدند.

شهدای بابلسر با نتیجه یک بر صفر هدف دشت طلایی را شکست داد. امیر مرادی تنها گل این دیدار را به ثمر رساند. این بازی در ورزشگاه شهید باکری تهران برگزار شد.

دریای آرین بابل نیز با نتیجه دو بر صفر مقابل شاهین بجنورد به برتری دست یافت. شهاب انگوتی و مهدی رضی‌پور گل‌های این تیم را وارد دروازه حریف کردند.

در دیگر بازی این گروه، پرواز سیمرغ با نتیجه دو بر یک از پشتیبانی نزاجا مشهد شکست خورد. ابوالفضل بابایی تنها گل تیم مازندرانی را به ثمر رساند.

در جدول رده‌بندی، دریای آرین بابل با ۴ امتیاز در جایگاه دوم، شهدای بابلسر با ۳ امتیاز در رده ششم و پرواز سیمرغ با ۱ امتیاز در جایگاه نهم قرار دارند.