پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از ابلاغ رسمی نرخ آرد با ۱۰ درصد سبوسگیری و آغاز اجرای آن در کارخانجات آردسازی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی گفت: بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آرد با ۱۰ درصد سبوسگیری از محل گندم ۹هزار ریالی و ۲۱۷ هزارو ۷۰۰ ریالی تعیین و جهت اجرا به دستگاههای استانی ارسال شده است.
این مقام مسوول افزود: در راستای اجرای تجدیدنظر هفتم استاندارد ملی ۱۰۳ (آرد گندم – ویژگیها و روشهای آزمون) درصد سبوسگیری آرد سنگک از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و از این پس تمامی کارخانجات آردسازی موظفند نسبت به درج عنوان آرد با ۱۰ درصد سبوسگیری بر روی کیسههای آرد سنگک اقدام کنند.
وی این تغییر را از دوره آذرماه (۲۵ آبان ۱۴۰۴) بهصورت رسمی عملیاتی شده و از این تاریخ به بعد، تولید آرد ۱۲ درصد متوقف و صرفاً آرد ۱۰ درصد سبوسگیری در کارخانجات استان زنجان تولید و عرضه خواهد شد.
به گفته زمانی با تأکید بر اجباری بودن اجرای استاندارد ملی یادشده خاطرنشان کرد: برای تولید نان سنگک، تنها آرد با ۱۰ درصد سبوسگیری مجاز است و این الزام به طور کامل در سامانه سیما اعمال شده و قابل پیگیری است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان هدف از این اقدام را ارتقای کیفیت آرد و نان، یکسانسازی استانداردها و صیانت از سلامت مصرفکنندگان عنوان کرد و افزود: هماهنگی لازم با انجمنهای صنفی و کارخانجات آردسازی استان بهطور کامل انجام گرفته و فرآیند نظارت مستمر ادامه خواهد داشت.