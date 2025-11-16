دوگانهسوزی رایگان خودروهای مدل ۹۴ به بالا
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین از تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز برای تمامی خودروهای عمومی و شخصی مدل سال ۹۴ به بالا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سید کیومرث کمالیار گفت: تا قبل از این، خودروهای از سال ۹۷ به بالا مشمول این طرح بودند، اما با بودجهای که تامین شد، مقرر گردید خودروهای شخصی از سال ۹۴ به بالا نیز تحت پوشش قرار گیرند.
کمالیار تصریح کرد: متقاضیان میتوانند شرایط و واحدهای ثبتنام را احراز کرده و برای ثبت نام اقدام کنند که تاکنون ۶۰۰ دستگاه خودروی عمومی و شخصی در استان دوگانهسوز شدهاند و این روند بدون محدودیت زمانی ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون چهار کارگاه تبدیل در استان قزوین فعال هستند که این خدمات را به مردم ارائه میکنند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین تصریح کرد: این طرح بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ در راستای استفاده و توسعه سبد سوخت سیانجی به عنوان سوخت پاک اجرا میشود که در موارد زیادی منجر به مدیریت بهینه مصرف بنزین نیز شده است.
کمالیار به دیگر فعالیتهای این شرکت اشاره کرد و گفت: در حوزه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در بخشهای مختلفی از جمله نیروگاهها، کارخانهها، صنایع، واحدهای تولیدی و کشاورزی فعالیت داریم.
وی افزود: هشت هزار و ۵۰۰ خانوار نفتسفیدسوز تحت پوشش داریم که از سهمیه نفت سفید بهرهمند میشوند و از اول تابستان امسال، به هر خانوار بسته به نوع پوشش، ۶۰۰، ۷۰۰ یا ۸۰۰ لیتر نفت سفید تحویل دادهایم تا در فصل سرما از آن استفاده کنند و خانوادههای فاقد گاز نیز ماهانه ۴۴ کیلوگرم نفت سفید دریافت میکنند.
کمالیار اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل، ۱۰۱ جایگاه سوخت مایع و ۵۹ جایگاه سیانجی در استان داریم و تعداد ۹ جایگاه سوخت مایع و سیانجی نیز در حال احداث است.
این مسئول بر نظارت کیفی تاکید کرد و گفت: تیمهای کنترل کیفی ما به طور مستمر در این جایگاهها حضور یافته و کمیت و کیفیت فرآورده را مورد ارزیابی قرار میدهند و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و ۶۰۰ نمونه برداری کمی بر روی نازلهای سوخت انجام شده و ۲ هزار و ۴۰۰ مورد نمونهبرداری کیفی نیز صورت گرفته که تمام شاخصهای کیفی در آنها ارزیابی شده است و هدف اطمینان از مطابقت سوخت عرضهشده با استانداردها است و در صورت تخلف، جایگاه متخلف پلمپ خواهد شد.
وی از اجرای برنامه بازدیدهای تخصصی از مصرفکنندگان خبر داد و گفت: این بازدیدها از مصرفکنندگان صنایع، واحدهای کشاورزی و دیگر صنوف انجام میشود که از ابتدای سال تاکنون ۷۵۰ مورد بازدید از واحدهای صنعتی و ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد بازدید از مصرفکنندگان جزء انجام شده که هدف اصلی آن، شناسایی مصرفکنندگان فعال بوده است.
کمالیار افزود: در نتیجه این بازدیدها، ۳۰۰ مورد پرونده تخلف برای مصرفکنندگان غیرفعال یا مواردی که موجودی مخزن آنها مطابق واقعیت نبوده، تشکیل شده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین خاطرنشان کرد: حاصل این بازدیدهای فنی در همکاری با سازمانهای نظارتی استان و خود شرکت، جلوگیری از قاچاق هشت میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر فرآورده نفت و گاز بوده است.
وی تامین سوخت نیروگاهی را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده، امسال سوخت نفت کوره کمگوگرد تامین و در اختیار نیروگاهها قرار گرفته که در این راستا ۷۸ میلیون لیتر نفت کوره کمگوگرد به نیروگاه شهید رجایی تحویل داده شده است.
کمالیار به موضوع توسعه زیرساختهای انبار قزوین اشاره و تصریح کرد: نسبت به سال گذشته، ۳۴ طرح با هدف ارتقای زیرساختها و افزایش توان بارگیری در دست اجرا داریم که در یک سال اخیر ۸۵۰ میلیارد ریال برای این طرحها هزینه شده و خوشبختانه هم اکنون انبار نفت قزوین، استان قزوین و بخشی از استانهای زنجان و گیلان را پوشش میدهد.
این مسئول افزود: انبار نفت قزوین در موقعیت استراتژیک قرار گرفته و حتی در مقطعی از سال، ارسال فرآورده تا استان اردبیل نیز داشتهایم.
وی در ادامه به موضوع کارتهای سوخت اشاره کرد و گفت: امکاناتی فراهم شده تا متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به مراکز پلیس +۱۰، بتوانند از طریق سامانه درگاهی اینترنتی نسبت به درخواست کارت سوخت اقدام کنند.
کمالیار گفت: ۱۴۰ ناوگان حمل فرآورده نفتی در استان داریم که ۱۸ دستگاه از آنها نوسازی شده و ۸۵ درصد ناوگان ما بروز هستند و برای باقی مانده ناوگان نیز تسهیلاتی برای نوسازی در دست اقدام است.
وی حفاظت از محیط زیست را یکی از اولویتها دانست و گفت: علاوه بر کیفیت فرآورده، تجهیزات نیز برای ما مهم است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت) را در دست اجرا دارد که هدف آن جلوگیری از هدررفت بنزین و کنترل بخارات سوخت است و خوشبختانه اجرای طرح کهاب برای ۵۶ جایگاه نفت در استان انجام شده و برای ۱۵ جایگاه دیگر نیز برنامهریزی شده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین از وجود یک دستگاه جایگاه سیار در قزوین خبر داد و خاطرنشان کرد: در سطح استان، ۱۵۰ باب فروشندگی برای توزیع فرآوردههای نفت و گاز به صورت خردهفروشی و ۸۰ باب فروشندگی نفت سفید در مناطق صعبالعبور فعال هستند.