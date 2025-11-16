پخش زنده
امروز: -
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام موافقت با کلیات طرح جامع سراوان، چارچوب جدید توسعه این شهر مرزی در استان سیستان و بلوچستان را در محدوده، کاربری اراضی و ضوابط محیطزیستی تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیات طرح جامع سراوان را پس از بررسی مصوبات کمیته فنی و شورای برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان به تصویب رساند.
در این مصوبه افق طرح از سال ۱۴۱۵ به ۱۴۱۷ افزایش یافت و جمعیت هدف نیز ۹۱ هزار نفر تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورا، تغییراتی در محدوده شهر اعمال شده که از جمله آن میتوان به خروج بخشهایی از جنوبشرق به عنوان پهنه فضای سبز و تدقیق مرزهای شهری در غرب و شمالغرب اشاره کرد.
در بخش کاربری اراضی، تثبیت آثار تاریخی از جمله قناتهای کدان و شستون و تعیین حریم آنها از الزامات طرح اعلام شده است.
باغ شهرداری با کاربری باغ تثبیت شده و عرصههای نظامی نیز با رعایت ضوابط حریم در اسناد طرح گنجانده خواهد شد.
همچنین با هدف توسعه آینده شهر و تقویت فعالیتهای مرزی، با الحاق اراضی دولتی در جبهه شمالی با کاربری مختلط مسکونی و خدماتی موافقت شد.
بخشی از اراضی صنعتی این محدوده نیز برای فعالیتهای انبارداری و لجستیکی تخصیص خواهد یافت.
در حوزه شبکه معابر، مسیر ۳۰ متری جنوبغرب به دلیل تداخل با مسیر قنات حذف و طراحی جدید معابر پیشنهاد شده است.
مصوبه شورا همچنین بر ضرورت تدوین طرحهای جمعآوری آبهای سطحی، تعیین حریم آبراههها و قنوات و هماهنگی کامل با ضوابط محیطزیستی تأکید دارد.
طبق این تصمیم، پس از اصلاح نهایی اسناد بر اساس مصوبه، نسخه تکمیلشده برای ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورا ارسال خواهد شد.