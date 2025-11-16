طبیعت زیبای دره‌های کوهستان الوند همدان، این روز‌ها آرامبخش دل‌های ساکنان این منطقه و رهگذران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با تغییر آب‌و‌هوای همدان و فرا رسیدن فصل پاییز بسیاری از مردم خوش ذوق همدان، طبیعت زیبای دره‌های کوهستان الوند را برای طبیعت گردی انتخاب می‌کنند.

در این کوهستان دشت‌های سرسبز و چشمه‌ها و جوی‌ها وجود دارند که از آن جمله می‌توان به دشت «میدان میشان»، «تخت نادر»، «چمن شاه نظر» و «تخت رستم» اشاره کرد. دره‌های دامنه‌های جنوبی الوند شامل «دره سرکان»، «دره شهرستانه»، «دره‌گزندر»، «دره آرتیمانی» و «دره فاران» است.