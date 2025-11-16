.به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت : ظهر امروز بر اثر برخورد دو خودروی نیسان و سمند در محور دزفول به حمزه، حوالی شرکت روغن ساعی، حادثه‌ای دلخراش رقم خورد که در پی آن پنج سرنشین جان باختند.

رضا معمارزاده افزود: پنج تیم عملیاتی از اورژانس ۱۱۵ دزفول بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند و ضمن آغاز عملیات ارزیابی و امداد به مصدومان، چهار مجروح حادثه را که حال عمومی یکی از آنان وخیم گزارش شده، به بیمارستان بزرگ دزفول انتقال دادند.

وی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در خودرو نیسان ادامه داد: عوامل آتش‌نشانی نیز هم‌زمان در صحنه حاضر شده و با اجرای عملیات اطفا و ایمن‌سازی، از گسترش حریق و بروز مخاطرات احتمالی پیشگیری کردند.علت دقیق وقوع این حادثه مرگبار توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.