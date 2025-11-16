پخش زنده
فیلم سینمایی «دو نفر و نصفی» و مجموعه مستند «پیشنهاد»، از شبکههای نمایش و افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری هفته پاسداشت یدالله صمدی، شبکه نمایش برای سالروز تولد فرامرز قریبیان، پخش فیلم «دو نفر و نصفی» را دوشنبه ۲۷ آبان پخش می کند.
«دو نفر و نصفی» که یدالله صمدی این داستان را با نگاهی به داستان سه مرد و یک سبد اثر کولین سِرو نوشتهاست، ساعت ۱۹، پخش و سه شنبه ۲۸ آبان در ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زن جوانی دختر ۱۱ ماههاش، پریسا را به پارک میبرد، ناگهان کالسکه در سراشیبی پارک به حرکت درمیآید و مسیری را دنبال میکند که در نهایت باعث گم شدن بچه میشود. کالسکه مقابل خانه دو پسرعمو، به نامهای خسرو و علیرضا متوقف میشود. آن دو سعی میکنند پریسا را به دیگران بسپارند و از دستش خلاص شوند، اما کسی حاضر نمیشود از او نگهداری کند. در نهایت مجبور میشوند خود از پریسا مراقبت کنند اما…
فرامرز قریبیان، علیرضا خمسه، آتنه فقیه نصیری، پریسا اکبرنژاد (بازیگر خردسال)، لوریک میناسیان، فرخ لقا هوشمند، فاطمه دانشزاد، عفت رضائی، اکبر دودکار و… در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
مجموعه مستند «پیشنهاد» به کارگردانی مجید فرجی، با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، یکشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰، از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۳۰، بازپخش می شود.
مجموعه مستند «پیشنهاد» از تولیدات گروه مستند شبکه افق در ۱۳ قسمت تهیه شده است. این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید فرجی که در استانهای مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، تهران و البرز فیلمبرداری شده است، به زندگی و داستان موفقیت کارآفرینان ایرانی میپردازد.
«پیشنهاد»، روایتگر افرادی است که با انتخاب مسیرهای کاری منحصربهفرد، اولین جرقههای ایدهشان را تا تبدیل به موفقیتهای بزرگ همراهی میکند. این مجموعه مخاطبان را به دنیای کارآفرینانی میبرد که با عبور از چالشها و مشکلات، به دستاوردهای چشمگیری دست یافتهاند.
این مستند در راستای تبیین و ترویج «اقتصاد مقاومتی» تولید شده و بر حل مشکلات داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید دارد.
این مستند با معرفی کسبوکارهای نوآورانه، زمینهساز خودکفایی در تولید، جلوگیری از خروج ارز و حتی توسعه صادرات به دیگر کشورها خواهد بود.