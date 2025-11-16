مراسم رونمایی از ویراست جدید کتاب ماندگار «ارتباط انسان – جهان»اثر علامه جعفری با حضور استادان برجسته‌ی فلسفه و فیزیک کشور در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته‌ی کتاب و در آستانه‌ی بیست‌وهفتمین سالگرد ارتحال علّامه محمّدتقی جعفری آیین رونمایی از ویراست جدید کتاب "ارتباط انسان – جهان" با موضوع انعکاس ماده‌ی فلسفی و جرم فیزیکی در ادراک بشر برگزار شد.

در مراسم رونمایی از ویراست جدید کتاب «ارتباط انسان – جهان» برخی اساتید دانشگاه از جمله استاد مهدی گلشنی، عبدالله نصری، روح الله رضوی نژاد و محمد رضا اسدی به حضور داشتند.

رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در حاشیه این مراسم گفت: کتاب "ارتباط انسان - جهان" پس از هفتاد سال دوباره ویراش جدید صورت گرفته است. روح الله رضوی نژاد افزود در این کتاب به نگرش فیلسوفان به تحولات ماده پرداخته شده و مورد نقد قرار گرفته است.

او با بیان اینکه کتاب دروازه جهان علم و معرفت است، افزود: برخی آثار دیگر علامه جعفری در حوزه علم و فلسفه در این مراسم نیز معرفی خواهد شد.

استاد فیزیک دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با بیان اینکه آثار علامه جعفری تأملی تازه بر جایگاه انسان در نظام هستی است، گفت: بازخوانی کتاب‌های مرحوم علامه جعفری بعنوان میراث فکری اندیشمندی است که در پی پیوند میان جهان مادی و معنوی است. میراثی که همچنان در فضای فکری ایران و جهان الهام‌بخش پژوهش‌های فلسفی وعلمی است.

علامه محمّدتقی جعفری تبریزی از بنیانگذاران حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر در اسلام است.