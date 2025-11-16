یک مادر ۲۴ ساله در دومین زایمان، فرزندان چهارقلوی خود را در بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر به دنیا آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در خبری امیدبخش و شیرین یک مادر ۲۴ ساله در زایمان طبیعی چهار نوزاد سالم خود را با همراهی و نظارت دقیق تیم درمانی متخصص بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر به دنیا آورد.

این مادر که برای دومین بار صاحب فرزند شده تحت مراقبت‌های ویژه و با همکاری منسجم تیم‌های زنان و زایمان، اطفال و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) قرار گرفته است.

هر چهار قل در بخش نوزادان تحت مراقبت هستند و سلامت هر چهار نوزاد و مادر تضمین‌کننده کیفیت خدمات تخصصی این مرکز درمانی محسوب می‌شود.