تولد چهار قلوها در بیمارستان باقرالعلوم اهر
یک مادر ۲۴ ساله در دومین زایمان، فرزندان چهارقلوی خود را در بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر به دنیا آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در خبری امیدبخش و شیرین یک مادر ۲۴ ساله در زایمان طبیعی چهار نوزاد سالم خود را با همراهی و نظارت دقیق تیم درمانی متخصص بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر به دنیا آورد.
این مادر که برای دومین بار صاحب فرزند شده تحت مراقبتهای ویژه و با همکاری منسجم تیمهای زنان و زایمان، اطفال و بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) قرار گرفته است.
هر چهار قل در بخش نوزادان تحت مراقبت هستند و سلامت هر چهار نوزاد و مادر تضمینکننده کیفیت خدمات تخصصی این مرکز درمانی محسوب میشود.