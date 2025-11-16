به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سجاد رحیمی بیستونی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: نخستین همایش حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۱۰ محور اصلی از جمله «هوش مصنوعی و جوانی جمعیت»، «تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و سیاست‌های جوانی جمعیت»، «نقش دین در تحکیم و ترویج خانواده و جمعیت پایدار» و «نقش آموزش و ارتقاء سلامت در جوانی جمعیت» به مدت ۲ روز در تربت حیدریه برگزار شد.

رئیس همایش کشوری حمایت از خانواده در خصوص برگزاری این همایش گفت: نخستین همایش کشوری حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ارسال بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و ۱۱ سخنرانی کلیدی توسط متخصصان برجسته کشور، با هدف آگاهی‌بخشی و تحقق اهداف کلان سیاست‌های جمعیتی برگزار می‌شود.

سید محمد احمدی افزود: علاوه بر این، ۱۱ سخنرانی کلیدی توسط متخصصین و صاحب‌نظران برجسته کشوری ارائه خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه در مراسم افتتاحیه این همایش از رشد موالید و ازدواج در این شهرستان خبرداد و گفت: میزان ولادت در این شهرستان بر اساس آمار اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی، در نیمه نخست امسال با افزایش ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال همراه بوده است.

مجتبی شجاعی افزود: در همین مدت شاهد کاهش ۱۶.۹ درصدی میزان طلاق و افزایش ۴.۴ درصدی میزان ازدواج در شهرستان تربت حیدریه بوده‌ایم.

این همایش به مدت ۲ روز در سالن دانشگاه تربت حیدریه در حال برگزاری است.