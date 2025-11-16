آغاز پویش مقابله با گازگرفتگی؛ بازدید ایمنی رایگان در منازل پایتخت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آغاز پویش سراسری پیشگیری از مخاطرات گاز مونواکسید کربن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه پویش سراسری پیشگیری از مخاطرات گاز مونواکسید کربن صبح امروز آغاز به کار کرد، اعلام کرد: این پویش همهساله در هفته پایانی آبانماه با هدف فرهنگسازی جهت پیشگیری از حوادث گاز Co به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
به گفته محمدی، این مانور با همکاری مناطق ۲۲گانه، اورژانس، هلالاحمر، شرکت گاز، انجمن جامعه ایمن ایران، سازمان نظام مهندسی و ... اجرا میشود و تمرکز ویژهای بر محدودههای کم برخوردار دارد. در این محدودهها از منازل به صورت رایگان بازدید میشود و دتکتور و هشداردهنده گاز مونواکسیدکربن نصب خواهد شد تا ایمنی خانوارها و ساکنان محدودههای کمبرخودار افزایش یابد و خطرات ناشی از نشتی گاز به حداقل برسد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بیان داشت: این طرح در ۱۲۳ ناحیه شهرداری تهران (۲۲ منطقه) با محوریت پیشگیری مناطق و ۱۸ کلانشهر کشور همزمان اجرایی میشود.
محمدی در پایان گفت: هدف اصلی این مانور، پیشگیری از حوادث ناشی از گاز مونواکسیدکربن و ارتقای ایمنی شهروندان است.