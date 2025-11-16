به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در سفر به شهرستان فسا گفت: طرح آبخیزداری و آبخوان داری کوثر در بخش شیبکوه این شهرستان، با کمک اینترنت اشیاء، هوش‌های تجاری و مصنوعی ارتقاء می‌یابد.

افشین در بازدید از مرکز رشد دانشگاه فسا و بررسی نیاز‌ها و ظرفیت‌های این مرکز افزود: به شرکت‌های دانش بنیان در راستای تولید محصول تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: در این بنیاد طرح‌هایی از جمله شهید وزوایی، شهید احمدی روشن، شهید شهریاری در حال اجرا است .

همچنین محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این سفر با مشارکت معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات در اختیار نماینده، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان در شهرستان فسا اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر در شهرستان فسا بیش از ۵۰۰ نفر در قالب ۵۰ شرکت دانش‌بنیان در سه مرکز رشد دانشگاه فسا، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد واحد فسا، به عنوان یکی از قطب‌های مهم فناوری در استان در حوزه‌های مختلفی از جمله پزشکی، برق و الکترونیک، هوش مصنوعی و محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.